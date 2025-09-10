Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rubrik gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Rubrik-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 79,73 USD.

Die Rubrik-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 79,73 USD. Die Abwärtsbewegung der Rubrik-Aktie ging bis auf 79,73 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,06 USD. Zuletzt wechselten 237.846 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rubrik-Aktie somit 22,13 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,10 USD am 14.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 62,25 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Rubrik seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Rubrik ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,49 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Rubrik hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 309,86 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.12.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 15.09.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Rubrik 2026 einen Verlust in Höhe von -0,539 USD je Aktie ausweisen dürften.

