Rubrik Aktie News: Rubrik gewinnt am Montagabend an Fahrt

15.09.25 20:24 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik gewinnt am Montagabend an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Rubrik. Zuletzt stieg die Rubrik-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 75,86 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rubrik
65,00 EUR 1,00 EUR 1,56%
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Rubrik zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 75,86 USD. Der Kurs der Rubrik-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 78,04 USD zu. Bei 75,27 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 612.634 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie. Am 14.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 30,10 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 60,32 Prozent würde die Rubrik-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Rubrik seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rubrik am 09.09.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 309,86 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rubrik 204,95 Mio. USD umgesetzt.

Rubrik wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.12.2025 vorlegen.

In der Rubrik-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,504 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

