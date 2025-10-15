DAX24.211 -0,1%Est505.612 +1,1%MSCI World4.320 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.777 +1,1%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1634 +0,2%Öl62,11 -0,3%Gold4.198 +1,4%
Rubrik Aktie News: Rubrik am Mittwochnachmittag im Plus

15.10.25 16:08 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik am Mittwochnachmittag im Plus

Die Aktie von Rubrik zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Rubrik-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 79,77 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Rubrik-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 79,77 USD zu. Die Rubrik-Aktie zog in der Spitze bis auf 80,90 USD an. Bei 80,25 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 70.020 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 102,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 22,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,40 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rubrik-Aktie 113,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rubrik 0,000 USD aus.

Am 09.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent auf 309,86 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 204,95 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.12.2025 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD je Rubrik-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

