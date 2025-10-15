DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.304 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1645 +0,3%Öl62,11 -0,3%Gold4.211 +1,7%
Rubrik im Fokus

Rubrik Aktie News: Rubrik steigt am Mittwochabend

15.10.25 20:23 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik steigt am Mittwochabend

Die Aktie von Rubrik gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rubrik zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 79,07 USD.

Um 20:07 Uhr wies die Rubrik-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 79,07 USD nach oben. Die Rubrik-Aktie legte bis auf 81,44 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,25 USD. Bisher wurden heute 217.706 Rubrik-Aktien gehandelt.

Am 07.06.2025 markierte das Papier bei 102,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 22,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rubrik-Aktie mit einem Verlust von 52,70 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Rubrik seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Rubrik am 09.09.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,98 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 51,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 204,95 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 309,86 Mio. USD ausgewiesen.

Die Rubrik-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.12.2025 erwartet.

In der Rubrik-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,478 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

