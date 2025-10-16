Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend ohne große Veränderung

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von Rubrik. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Rubrik-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 79,06 USD.

Die Rubrik-Aktie kam im New York-Handel um 20:08 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 79,06 USD. Die Rubrik-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 81,40 USD aus. Das bisherige Tagestief markierte Rubrik-Aktie bei 78,19 USD. Bei 79,88 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 147.417 Rubrik-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2025 bei 102,38 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 37,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2024). Mit einem Kursverlust von 52,69 Prozent würde die Rubrik-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rubrik 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rubrik am 09.09.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 309,86 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 51,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Rubrik am 04.12.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,478 USD je Rubrik-Aktie.

