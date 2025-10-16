Rubrik Aktie News: Rubrik am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Rubrik gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Rubrik legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,1 Prozent auf 80,72 USD.

Die Rubrik-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 80,72 USD. Kurzfristig markierte die Rubrik-Aktie bei 80,80 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,88 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rubrik-Aktien beläuft sich auf 44.382 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2025 bei 102,38 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,83 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2024 bei 37,40 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rubrik-Aktie 115,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rubrik am 09.09.2025. Rubrik vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,49 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent auf 309,86 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 204,95 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.12.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Rubrik veröffentlicht werden.

In der Rubrik-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,478 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

