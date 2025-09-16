Rubrik Aktie News: Rubrik verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Rubrik im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 74,50 USD.

Die Rubrik-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 74,50 USD abwärts. In der Spitze büßte die Rubrik-Aktie bis auf 74,26 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,82 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rubrik-Aktien beläuft sich auf 75.879 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,38 USD) erklomm das Papier am 07.06.2025. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 27,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2024 bei 30,35 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 59,26 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Rubrik seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rubrik am 09.09.2025. Rubrik vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,49 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rubrik in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 309,86 Mio. USD im Vergleich zu 204,95 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.12.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik im Jahr 2026 -0,478 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?