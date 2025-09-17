DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.580 +1,1%Euro1,1785 -0,3%Öl67,56 -0,5%Gold3.646 -0,4%
Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend in Grün

18.09.25 20:25 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Rubrik. Zuletzt ging es für das Rubrik-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,9 Prozent auf 77,54 USD.

Werte in diesem Artikel
Rubrik
Um 20:07 Uhr sprang die Rubrik-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,9 Prozent auf 77,54 USD zu. Die Rubrik-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 78,35 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,74 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 554.956 Rubrik-Aktien.

Am 07.06.2025 markierte das Papier bei 102,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 32,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2024 auf bis zu 30,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 155,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Rubrik-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 09.09.2025 legte Rubrik die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,49 USD gegenüber -0,98 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Rubrik 309,86 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 51,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.12.2025 dürfte Rubrik Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass Rubrik 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

