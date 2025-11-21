Rubrik Aktie News: Rubrik stabilisiert sich am Freitagabend

Rubrik im Fokus

Die Aktie von Rubrik hat am Freitagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Rubrik-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 67,72 USD.

Die Rubrik-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 67,72 USD an der Tafel. Die Rubrik-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 68,00 USD aus. Das bisherige Tagestief markierte Rubrik-Aktie bei 64,81 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 209.525 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 102,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 33,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 46,00 USD. Mit einem Kursverlust von 32,07 Prozent würde die Rubrik-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rubrik 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Rubrik veröffentlichte am 09.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Rubrik hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,98 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 51,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 204,95 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 309,86 Mio. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Rubrik am 04.12.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.12.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Rubrik 2026 einen Verlust in Höhe von -0,479 USD je Aktie ausweisen dürften.

