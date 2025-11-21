Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Rubrik gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 66,95 USD.
Der Rubrik-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 66,95 USD. Im Tief verlor die Rubrik-Aktie bis auf 66,64 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 44.414 Rubrik-Aktien.
Am 07.06.2025 markierte das Papier bei 102,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 52,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 46,00 USD fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 45,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rubrik-Aktie.
Am 09.09.2025 legte Rubrik die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -0,49 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 309,86 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 51,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,95 Mio. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.12.2025 terminiert. Am 03.12.2026 wird Rubrik schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
2026 dürfte Rubrik einen Verlust von -0,479 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
