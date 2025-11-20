DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.206 -1,6%Bitcoin75.147 -5,1%Euro1,1531 -0,1%Öl63,32 -0,5%Gold4.077 ±-0,0%
DAX letztlich höher -- US-Börsen fallen ins Minus -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Rubrik Aktie News: Rubrik wird am Donnerstagabend ausgebremst

20.11.25 20:23 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik wird am Donnerstagabend ausgebremst

Die Aktie von Rubrik gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Rubrik-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 68,10 USD abwärts.

Die Rubrik-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 68,10 USD. In der Spitze fiel die Rubrik-Aktie bis auf 68,10 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 71,94 USD. Von der Rubrik-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 145.776 Stück gehandelt.

Am 07.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,38 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rubrik-Aktie 50,34 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2024 auf bis zu 43,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rubrik-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rubrik am 09.09.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 309,86 Mio. USD gegenüber 204,95 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Rubrik am 04.12.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Rubrik-Anleger Experten zufolge am 03.12.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rubrik einen Verlust von -0,479 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

