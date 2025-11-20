Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Rubrik gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Rubrik-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,0 Prozent auf 71,48 USD. Die Rubrik-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,09 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 71,94 USD. Bisher wurden heute 32.165 Rubrik-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 102,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,81 USD. Dieser Wert wurde am 21.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie.

Nachdem Rubrik seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Rubrik am 09.09.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,98 USD vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 51,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 309,86 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 204,95 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 04.12.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 03.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Rubrik.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,479 USD je Aktie in den Rubrik-Büchern.

