Aktienkurs im Fokus

Rubrik Aktie News: Rubrik verteuert sich am Mittwochabend

19.11.25 20:23 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik verteuert sich am Mittwochabend

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Rubrik. Die Rubrik-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 69,78 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rubrik
58,50 EUR -0,50 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rubrik-Aktie konnte um 20:07 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 69,78 USD. Die Rubrik-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 70,78 USD. Bei 68,78 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 151.561 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2025 bei 102,38 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 46,72 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.11.2024 bei 42,50 USD. Mit einem Kursverlust von 39,09 Prozent würde die Rubrik-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Rubrik-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rubrik am 09.09.2025. Das EPS lag bei -0,49 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 309,86 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 51,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rubrik einen Umsatz von 204,95 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.12.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.12.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,479 USD je Rubrik-Aktie.

Redaktion finanzen.net

