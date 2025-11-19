DAX23.204 +0,1%Est505.552 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,1%Nas22.539 +0,5%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1536 -0,4%Öl63,41 -2,2%Gold4.071 +0,1%
Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag im Plus

19.11.25 16:08 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Rubrik gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Rubrik-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 69,02 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 69,02 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Rubrik-Aktie sogar auf 69,72 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,78 USD. Bisher wurden heute 24.522 Rubrik-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,38 USD) erklomm das Papier am 07.06.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 48,33 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,50 USD am 20.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,42 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rubrik 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rubrik am 09.09.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Rubrik hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 309,86 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 04.12.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Rubrik veröffentlicht werden. Am 03.12.2026 wird Rubrik schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

2026 dürfte Rubrik einen Verlust von -0,479 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Rubrik

