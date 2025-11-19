Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag im Plus
Die Aktie von Rubrik gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Rubrik-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 69,02 USD nach oben.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 69,02 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Rubrik-Aktie sogar auf 69,72 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,78 USD. Bisher wurden heute 24.522 Rubrik-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,38 USD) erklomm das Papier am 07.06.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 48,33 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,50 USD am 20.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,42 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Rubrik-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rubrik 0,000 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rubrik am 09.09.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Rubrik hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 309,86 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 04.12.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Rubrik veröffentlicht werden. Am 03.12.2026 wird Rubrik schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
2026 dürfte Rubrik einen Verlust von -0,479 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie
Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben
Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang
SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?
Übrigens: Rubrik und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rubrik
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rubrik
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rubrik
Analysen zu Rubrik
Keine Analysen gefunden.