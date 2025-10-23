Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rubrik zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Rubrik konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 78,14 USD.

Die Rubrik-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 78,14 USD. Die Rubrik-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 78,21 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 76,79 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 35.811 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,38 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 31,03 Prozent Plus fehlen der Rubrik-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,40 USD. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 108,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Rubrik-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Rubrik ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,49 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rubrik -0,98 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 309,86 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,95 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.12.2025 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,478 USD je Rubrik-Aktie.

