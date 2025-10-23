Rubrik Aktie News: Rubrik gewinnt am Donnerstagabend an Fahrt

So bewegt sich Rubrik

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Rubrik. Zuletzt sprang die Rubrik-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 77,20 USD zu.

Die Rubrik-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 77,20 USD. In der Spitze legte die Rubrik-Aktie bis auf 78,50 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 76,79 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 154.630 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2025 bei 102,38 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,62 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2024 bei 37,40 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 51,55 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Rubrik-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 09.09.2025 hat Rubrik in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,49 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 51,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 204,95 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 309,86 Mio. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Rubrik am 04.12.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Rubrik im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD einfahren.

