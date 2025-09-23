DAX23.701 +0,4%ESt505.476 +0,1%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.353 +0,1%Nas22.580 ±0,0%Bitcoin96.488 +1,8%Euro1,1743 -0,6%Öl68,52 +1,1%Gold3.755 -0,2%
Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

24.09.25 16:09 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 80,09 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Rubrik-Aktie in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 80,09 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Rubrik-Aktie bis auf 79,46 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,00 USD. Von der Rubrik-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 129.166 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2025 auf bis zu 102,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,83 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 30,35 USD erreichte der Anteilsschein am 27.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 163,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rubrik-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rubrik am 09.09.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,98 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Rubrik 309,86 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 51,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.12.2025 erfolgen.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,478 USD je Rubrik-Aktie belaufen.

