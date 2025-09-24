DAX23.537 -0,6%ESt505.444 -0,4%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.017 -0,2%Nas22.377 -0,5%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1681 -0,5%Öl68,99 -0,1%Gold3.733 -0,1%
Rubrik Aktie News: Rubrik am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

25.09.25 16:11 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Rubrik gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rubrik-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 78,26 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Rubrik-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 78,26 USD. Bei 76,59 USD markierte die Rubrik-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,32 USD. Zuletzt wechselten 152.378 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,38 USD erreichte der Titel am 07.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 30,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 61,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 09.09.2025 äußerte sich Rubrik zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 309,86 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 51,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rubrik einen Umsatz von 204,95 Mio. USD eingefahren.

Die Rubrik-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.12.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rubrik 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

