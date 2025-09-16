Rubrik Aktie News: Anleger schicken Rubrik am Mittwochabend auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Rubrik gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Rubrik-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 79,11 USD ab.

Um 20:06 Uhr rutschte die Rubrik-Aktie in der New York-Sitzung um 2,9 Prozent auf 79,11 USD ab. In der Spitze büßte die Rubrik-Aktie bis auf 78,53 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,00 USD. Bisher wurden heute 384.483 Rubrik-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2025 auf bis zu 102,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 29,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2024 (30,35 USD). Mit einem Kursverlust von 61,64 Prozent würde die Rubrik-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Rubrik-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 09.09.2025 hat Rubrik die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,49 USD gegenüber -0,98 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 309,86 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 51,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Rubrik dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.12.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rubrik-Verlust in Höhe von -0,478 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?