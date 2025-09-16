DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,44 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1661 -0,7%Öl69,63 +0,8%Gold3.749 +0,4%
Kursentwicklung

Rubrik Aktie News: Rubrik steigt am Abend

25.09.25 20:24 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik steigt am Abend

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Rubrik. Zuletzt sprang die Rubrik-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 81,51 USD zu.

Um 20:08 Uhr ging es für das Rubrik-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 81,51 USD. In der Spitze legte die Rubrik-Aktie bis auf 83,95 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,32 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 709.074 Rubrik-Aktien.

Am 07.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,38 USD. Mit einem Zuwachs von 25,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,35 USD. Dieser Wert wurde am 27.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rubrik 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 09.09.2025 legte Rubrik die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Rubrik vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,49 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 309,86 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,95 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Rubrik am 04.12.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Rubrik 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Rubrik

