Rubrik Aktie News: Rubrik verteuert sich am Nachmittag

31.10.25 16:08 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von Rubrik zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Rubrik-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,7 Prozent auf 74,40 USD.

Rubrik
63,00 EUR 1,50 EUR 2,44%
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,7 Prozent auf 74,40 USD zu. Die Rubrik-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 74,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,45 USD. Zuletzt wurden via New York 111.208 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Bei 102,38 USD erreichte der Titel am 07.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 37,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 40,98 USD fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rubrik-Aktie.

Rubrik veröffentlichte am 09.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 51,19 Prozent auf 309,86 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.12.2025 erfolgen.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,478 USD je Rubrik-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

