Rubrik Aktie News: Rubrik zieht am Abend deutlich an

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Rubrik. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 5,6 Prozent auf 75,00 USD zu.

Um 20:08 Uhr wies die Rubrik-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 5,6 Prozent auf 75,00 USD nach oben. Die Rubrik-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 75,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,45 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 264.348 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 102,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2025). Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 36,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,98 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 45,36 Prozent würde die Rubrik-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rubrik am 09.09.2025. Rubrik vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,49 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 309,86 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 51,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Rubrik wird am 04.12.2025 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,478 USD je Rubrik-Aktie in den Büchern stehen.

