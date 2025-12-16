DAX24.101 -0,5%Est505.729 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,53 +2,2%Nas22.990 -0,3%Bitcoin73.759 +0,4%Euro1,1783 +0,3%Öl59,35 -1,7%Gold4.331 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Wall Street stabil erwartet -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ford mit Riesen-Abschreibung für E-Auto-Schwenk - Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Palantir im Fokus
Top News
Nach neuen US-Jobdaten: DAX verharrt am Dienstag im negativen Bereich Nach neuen US-Jobdaten: DAX verharrt am Dienstag im negativen Bereich
PayPal-Aktie freundlich: Eigene Bank für Geschäftskredite und Sparkonten geplant PayPal-Aktie freundlich: Eigene Bank für Geschäftskredite und Sparkonten geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.

Rüstungsprojekte in Höhe von 50 Milliarden Euro im Ausschuss

16.12.25 14:44 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Beschaffung neuer Waffensysteme für die Bundeswehr nimmt nach den Worten von Verteidigungsminister Boris Pistorius "weiter Fahrt auf". Der Haushaltsausschuss des Bundestages werde am Mittwoch zudem Vorlagen über Rüstungsprojekte im Wert von 50 Milliarden Euro auf dem Tisch haben, sagte Pistorius in Berlin.

Wer­bung

"Das sind Beträge und Geschwindigkeiten in der Beschaffung, die zeigen, an Planungssicherheit für die Industrie liegt es nicht", so der Minister. In den vergangenen drei Jahren seien 225 große Projekte angestoßen worden. Diese hätten einen Umfang von zusammen mehr als 138 Milliarden Euro. Viele dieser Waffensysteme kämen nun in der Truppe an, sagte Pistorius.

Dem Haushaltsausschuss müssen Beschaffungsprojekte mit einem Investitionsvolumen von 25 Millionen Euro oder mehr zur Zustimmung vorgelegt werden. Inzwischen geht es vielfach um ganz andere Größenordnungen.

So liegen den Abgeordneten am Mittwoch unter anderem Ausgaben in Höhe von 22 Milliarden für persönliche Schutzausstattung und Kleidung vor. Zudem geht es um rund 4 Milliarden Euro für die Erweiterung des Raketenabwehrsystems Arrow 3 sowie 2 Milliarden Euro für das Luftverteidigungssystem Patriot. Mehr als 4 Milliarden Euro sollen für weitere Schützenpanzer Puma ("2. Los") ausgegeben werden/cn/DP/nas