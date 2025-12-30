Russische Besatzung meldet mehr als 24 Tote durch Beschuss

HENITSCHESK/MOSKAU (dpa-AFX) - Im russisch kontrollierten Teil des Gebiets Cherson sollen der Besatzungsverwaltung zufolge mehr als 24 Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet worden sein. Ein Café im Dorf Chorly am Schwarzen Meer sei von drei Drohnen getroffen worden, als dort Silvester gefeiert wurde, teilte Verwaltungschef Wladimir Saldo auf Telegram mit. Er sprach morgens zunächst von 24 Toten, sagte aber später, dass die Zahl höher liege. Weitere mindestens 25 Menschen seien verletzt wurden.

Unabhängige Berichte und eine Bestätigung der hohen Totenzahl gab es nicht. Fotos und Videos in sozialen Netzwerken lassen schließen, dass ein Restaurant in dem kleinen Ferienort auf einer Halbinsel ausgebrannt ist. "Ein Kind kam ums Leben", schrieb Saldo, der wegen des Vorfalls auch den Friedenswillen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj infrage stellte.

Empörung in Russland

Auch das russische Außenministerium, die Russisch-orthodoxe Kirche und Parlamentsabgeordnete reagierten empört. Die russische Justiz eröffnete ein Verfahren wegen Terrorismus, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete. Von offizieller Seite in Kiew gab es zunächst keine Reaktion. Der proukrainische Telegramkanal Exilenova kommentierte, es habe schon früher ähnliche Angriffe gegeben, wenn sich Besatzungssoldaten zu Feiertagen versammeln.

Das Gebiet Cherson im Süden der Ukraine ist entlang des Flusses Dnipro geteilt. Der nördliche Teil mit der Gebietshauptstadt Cherson steht unter ukrainischer Kontrolle. Der südliche Teil mit der Küste ist von russischen Truppen besetzt./fko/DP/zb