DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.242 -0,8%Bitcoin74.812 +0,3%Euro1,1745 ±-0,0%Öl60,91 -1,6%Gold4.315 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Allianz 840400 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Berkshire Hathaway-Aktie mit neuem CEO: Greg Abels erster Tag als Warren Buffetts Nachfolger Berkshire Hathaway-Aktie mit neuem CEO: Greg Abels erster Tag als Warren Buffetts Nachfolger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Russische Besatzung meldet mehr als 24 Tote durch Beschuss

01.01.26 15:30 Uhr

HENITSCHESK/MOSKAU (dpa-AFX) - Im russisch kontrollierten Teil des Gebiets Cherson sollen der Besatzungsverwaltung zufolge mehr als 24 Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet worden sein. Ein Café im Dorf Chorly am Schwarzen Meer sei von drei Drohnen getroffen worden, als dort Silvester gefeiert wurde, teilte Verwaltungschef Wladimir Saldo auf Telegram mit. Er sprach morgens zunächst von 24 Toten, sagte aber später, dass die Zahl höher liege. Weitere mindestens 25 Menschen seien verletzt wurden.

Wer­bung

Unabhängige Berichte und eine Bestätigung der hohen Totenzahl gab es nicht. Fotos und Videos in sozialen Netzwerken lassen schließen, dass ein Restaurant in dem kleinen Ferienort auf einer Halbinsel ausgebrannt ist. "Ein Kind kam ums Leben", schrieb Saldo, der wegen des Vorfalls auch den Friedenswillen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj infrage stellte.

Empörung in Russland

Auch das russische Außenministerium, die Russisch-orthodoxe Kirche und Parlamentsabgeordnete reagierten empört. Die russische Justiz eröffnete ein Verfahren wegen Terrorismus, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete. Von offizieller Seite in Kiew gab es zunächst keine Reaktion. Der proukrainische Telegramkanal Exilenova kommentierte, es habe schon früher ähnliche Angriffe gegeben, wenn sich Besatzungssoldaten zu Feiertagen versammeln.

Das Gebiet Cherson im Süden der Ukraine ist entlang des Flusses Dnipro geteilt. Der nördliche Teil mit der Gebietshauptstadt Cherson steht unter ukrainischer Kontrolle. Der südliche Teil mit der Küste ist von russischen Truppen besetzt./fko/DP/zb