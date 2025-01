RWE Aktie News: RWE macht am Freitagnachmittag Boden gut

Blick auf RWE-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RWE. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 30,31 EUR.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 30,31 EUR. Die RWE-Aktie legte bis auf 30,41 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,67 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.843.345 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,19 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,90 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 8,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,09 EUR je RWE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,33 EUR.

RWE veröffentlichte am 13.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,56 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,44 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 21,90 Prozent auf 4,74 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 20.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 12.03.2026 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,97 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind

RWE-Chef lehnt Rückkehr zu Atomkraft ab - Aktie höher