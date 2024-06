RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Mittag auf rotes Terrain

RWE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Zuletzt fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 35,46 EUR ab.

Um 11:49 Uhr fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 35,46 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 35,45 EUR. Mit einem Wert von 35,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 331.268 RWE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,37 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2024 Kursverluste bis auf 30,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 17,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,09 EUR je RWE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,45 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 15.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte RWE am 14.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 14.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,73 EUR je RWE-Aktie.

