RWE Aktie News: RWE am Freitagmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 31,96 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 31,96 EUR. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,92 EUR nach. Mit einem Wert von 32,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 269.659 RWE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 42,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 24,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 30,08 EUR fiel das Papier am 20.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 5,88 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,89 EUR.

RWE gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,81 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

RWE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 12.11.2025.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,79 EUR je Aktie.

