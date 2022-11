RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 09:22 Uhr 0,5 Prozent. Bei 39,49 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,49 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.442 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 43,97 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 10,58 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,64 EUR. Dieser Wert wurde am 15.11.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,27 Prozent.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2020 eine Dividende von 0,850 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,985 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 50,85 EUR angegeben.

Am 11.08.2022 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,80 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 118,83 Prozent auf 8.298,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.792,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 10.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. RWE dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,74 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Analysten sehen für RWE-Aktie Luft nach oben

Bund plant wohl die Abschöpfung der "Zufallsgewinne" von Stromerzeugern ab September

Strompreis zu hoch: Strompreisdeckel kommt noch vor Gaspreisbremse

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com