RWE Aktie News: RWE schiebt sich am Freitagmittag vor

So entwickelt sich RWE

Die Aktie von RWE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 33,37 EUR.

Um 11:45 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 33,37 EUR. Bei 33,51 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 302.140 Stück.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 26,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,08 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,09 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 49,73 EUR.

Am 15.05.2024 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 2,15 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,63 Mrd. EUR – eine Minderung von 29,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,41 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 14.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von RWE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,75 EUR im Jahr 2024 aus.

