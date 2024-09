RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Vormittag fester

Kurs der RWE

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 32,49 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 32,49 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 32,57 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,29 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 63.302 RWE-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 30,29 Prozent Luft nach oben. Am 20.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,42 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,89 EUR.

RWE gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,81 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,79 EUR fest.

