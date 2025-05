RWE Aktie News: RWE am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

RWE im Blick

Die Aktie von RWE zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die RWE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 33,30 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die RWE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 33,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 33,44 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 32,91 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,32 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.144.431 Aktien.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,35 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,16 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 16,64 Prozent wieder erreichen.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,18 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,22 EUR für die RWE-Aktie.

Am 20.03.2025 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte RWE ebenfalls -3,17 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,27 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,22 EUR fest.

