RWE Aktie News: RWE am Dienstagvormittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 33,33 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 33,33 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 33,44 EUR. Bei 33,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 53.883 RWE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 36,35 EUR. Gewinne von 9,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,22 EUR für die RWE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 20.03.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -3,17 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,27 Mrd. EUR – ein Plus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 7,61 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,22 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

