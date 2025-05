RWE Aktie News: RWE tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

RWE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 32,58 EUR ab.

Das Papier von RWE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 32,58 EUR ab. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 32,56 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,83 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.286.046 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2024 markierte das Papier bei 35,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 14,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,22 EUR an.

RWE ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 2,58 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,39 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,63 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,18 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

