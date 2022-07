RWE Aktie News: Anleger greifen bei RWE am Vormittag zu

Das Papier von RWE legte um 06.07.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 35,56 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 35,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,47 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 125.677 RWE-Aktien.

Am 20.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 43,97 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,13 Prozent hinzugewinnen. Am 21.07.2021 gab der Anteilsschein bis auf 28,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 25,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 0,850 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,08 EUR je RWE-Aktie an.

RWE gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,09 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 8.002,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 67,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 4.783,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte RWE die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,08 EUR je RWE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

