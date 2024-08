RWE Aktie News: RWE steigt am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 31,30 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 31,30 EUR. Bei 31,30 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 31,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 146.171 RWE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 42,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 20.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,90 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,68 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 15.05.2024. In Sachen EPS wurden 2,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 2,15 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 6,63 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 9,41 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,79 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

