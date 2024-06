RWE Aktie News: RWE am Mittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von RWE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 34,52 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 34,52 EUR. Bei 34,47 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,83 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 361.836 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,62 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,08 EUR am 20.03.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 14,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,45 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 15.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,58 EUR gegenüber 2,15 EUR im Vorjahresquartal. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte RWE am 14.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von RWE.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2024 2,75 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

