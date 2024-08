RWE Aktie News: RWE am Mittwochmittag höher

RWE im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 31,52 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 31,52 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,58 EUR zu. Bei 31,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 371.028 RWE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 34,30 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,08 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,10 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,68 EUR an.

Am 15.05.2024 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 29,55 Prozent auf 6,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 9,41 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte RWE am 14.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 14.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,79 EUR im Jahr 2024 aus.

