RWE Aktie News: RWE am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 32,08 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 32,08 EUR. Die RWE-Aktie legte bis auf 32,09 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 31,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 843.432 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 31,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 6,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,68 EUR je RWE-Aktie an.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,15 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte RWE am 14.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von RWE.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,79 EUR fest.

