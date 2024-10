RWE Aktie News: RWE am Nachmittag gesucht

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RWE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 31,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die RWE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 31,70 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,61 EUR. Bisher wurden via XETRA 681.199 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 42,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,08 EUR am 20.03.2024. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 5,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,89 EUR an.

Am 14.08.2024 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,81 EUR, nach 0,53 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 4,59 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 5,48 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 12.11.2025.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,79 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

KW 40: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Gewinne in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Gewinnen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge