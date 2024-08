RWE Aktie News: RWE am Donnerstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RWE zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 31,95 EUR bewegte sich die RWE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 31,95 EUR bewegte sich die RWE-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 31,98 EUR. Die RWE-Aktie sank bis auf 31,56 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,92 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 517.887 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 42,33 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 32,49 Prozent zulegen. Bei 30,08 EUR fiel das Papier am 20.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,85 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,10 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,68 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 15.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,63 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,41 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von RWE wird am 14.08.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,79 EUR fest.

