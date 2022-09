RWE Aktie News: RWE verzeichnet am Nachmittag Verluste

Das Papier von RWE befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 40,87 EUR ab. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,02 EUR ab. Bei 41,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.893.901 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2022 auf bis zu 43,97 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.10.2021 gab der Anteilsschein bis auf 29,67 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 37,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2020 0,850 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,985 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 49,96 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 11.08.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das RWE ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 8.298,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.792,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 10.11.2022 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 14.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von RWE.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2021 2,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

