RWE Aktie News: RWE verliert am Mittag

Kursentwicklung

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 31,44 EUR.

Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 31,44 EUR. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 31,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 254.106 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 42,33 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,64 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,33 Prozent.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,89 EUR für die RWE-Aktie.

RWE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,81 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 0,53 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,11 Prozent auf 4,59 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 12.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,79 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX letztendlich in der Verlustzone

Montagshandel in Frankfurt: DAX legt den Rückwärtsgang ein

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt am Montagnachmittag