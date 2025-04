RWE Aktie News: RWE am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 31,64 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 31,64 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 30,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,19 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.314.372 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 14,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 12,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,18 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 42,11 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 20.03.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -3,17 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 8,27 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,61 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 20.05.2026 werfen.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,23 EUR je Aktie.

