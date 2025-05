RWE Aktie News: RWE am Mittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 32,14 EUR abwärts.

Um 11:47 Uhr ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 32,14 EUR. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 32,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 722.210 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 35,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2024). Gewinne von 11,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 15,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,10 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,22 EUR an.

RWE ließ sich am 20.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 2,58 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8,27 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,63 Mrd. EUR umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2025 2,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

