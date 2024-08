RWE Aktie News: RWE am Mittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 32,17 EUR zu.

Die RWE-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 32,17 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 32,23 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,97 EUR. Bisher wurden via XETRA 212.808 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,33 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,58 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,08 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 6,50 Prozent wieder erreichen.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,10 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,68 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,58 EUR gegenüber 2,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 29,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 14.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

