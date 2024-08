RWE Aktie News: RWE tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Abschläge

CAC 40-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Engie (ex GDF Suez)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Pluszeichen in London: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Zuschlägen

Heute im Fokus

Milliarden-Deal: Merck & Co erwirbt Prüfpräparat. Esprit will offenbar alle Filialen in Deutschland schließen. Teuerung in Deutschland: Inflation steigt im Juli. Schwache Konjunktur bremst Jungheinrich. RTL Group wächst im 1. Halbjahr. Aufsichtsrat berät über Zukunft der thyssenkrupp-Stahlsparte. Infineon-Chef: Bau für TSMC-Fabrik in Dresden beginnt schon bald.