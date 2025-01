RWE Aktie News: RWE verliert am Freitagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 28,30 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die RWE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 28,30 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 28,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,50 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 99.468 Aktien.

Bei einem Wert von 40,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 44,63 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Mit Abgaben von 1,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,09 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,33 EUR je RWE-Aktie an.

RWE ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 21,90 Prozent auf 4,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 6,07 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte RWE am 20.03.2025 präsentieren. RWE dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,97 EUR fest.

