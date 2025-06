RWE Aktie News: RWE macht am Vormittag Boden gut

RWE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von RWE. Zuletzt ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 33,68 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 33,68 EUR zu. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 33,76 EUR zu. Bei 33,63 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 72.857 RWE-Aktien gehandelt.

Am 02.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,84 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 17,58 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 42,22 EUR.

Am 15.05.2025 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,58 EUR je Aktie in den Büchern standen. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2025 2,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

