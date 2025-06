RWE Aktie News: RWE am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

RWE im Blick

Die Aktie von RWE zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 33,79 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 33,79 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 33,81 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,63 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 556.650 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,84 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 19.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,85 Prozent.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 EUR je RWE-Aktie. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 42,22 EUR.

Am 15.05.2025 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 6,39 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 6,63 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,17 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 5 Jahren eingefahren

Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: RWE-Aktie mit Buy

Die Expertenmeinungen zur RWE-Aktie im Mai 2025