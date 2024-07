RWE Aktie News: RWE steigt am Mittwochnachmittag

Kurs der RWE

Die Aktie von RWE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 33,11 EUR.

Das Papier von RWE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 33,11 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 33,21 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,67 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 552.936 Stück gehandelt.

Bei 42,33 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 27,85 Prozent wieder erreichen. Am 20.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,73 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 15.05.2024. Das EPS wurde auf 2,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,63 Mrd. EUR – eine Minderung von 29,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,41 Mrd. EUR eingefahren.

Am 14.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 14.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,75 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

